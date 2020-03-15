Российские и турецкие военные приступают к совместному патрулированию в Сирии

Российские военные полицейские прибыли к месту сбора с турецкими военнослужащими на западной окраине города Саракиба для совместного патрулирования на участке трассы М-4 в сирийской провинции Идлиб.
Патрулирование спланировано к проведению в рамках договоренностей между лидерами России и Турции, достигнутых 5 марта в Москве. В первом совместном патрулировании 15 марта от России примет участие взвод военной полиции на бронетехнике. Организация патрулирования будет осуществляться совместным российско-турецким координационным центром.
Патруль должен начать движение по трассе М-4 от населенного пункта Трумба (два километра западнее Саракиба).
Совместное патрулирование должно не только обеспечить безопасность передвижения мирных граждан по важной для Сирии трассе М-4 (Латакия - Алеппо), а также стать гарантией недопущения возобновления вооруженного конфликта в регионе.
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе.
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