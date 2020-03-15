Австралия вводит двухнедельный карантин для прибывающих в страну

В Австралии вводят режим домашнего карантина на 14 суток для всех прибывающих в страну иностранцев и австралийских граждан, сообщает в воскресенье BBC.

Эта мера принимается в целях предотвращения распространения в стране коронавируса.

Также правительство Австралии запретило иностранным круизным лайнерам швартоваться в портах страны в течение 30 дней.

В Австралии заражение выявлено у 250 человек, три человека скончались.