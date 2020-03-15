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СНГ 15.03.2020 11:35

Восемь случаев коронавируса зафиксированы в Казахстане

Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в Казахстане увеличилось до восьми человек, сообщил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов.

"Сегодня утром было дополнительно зарегистрировано двое пациентов. Это женщина 1959 года рождения, находится в Алматы. Она - супруга ранее госпитализированного пациента, прибывшего с Москвы. Все их близкие контактные изолированы", - сказал Биртанов в ходе онлайн-трансляции в воскресенье.

Он добавил, что второй случай выявлен у мужчины 1995 года рождения, который прибыл из Сеула.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]