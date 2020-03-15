Восемь случаев коронавируса зафиксированы в Казахстане

Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в Казахстане увеличилось до восьми человек, сообщил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов.

"Сегодня утром было дополнительно зарегистрировано двое пациентов. Это женщина 1959 года рождения, находится в Алматы. Она - супруга ранее госпитализированного пациента, прибывшего с Москвы. Все их близкие контактные изолированы", - сказал Биртанов в ходе онлайн-трансляции в воскресенье.

Он добавил, что второй случай выявлен у мужчины 1995 года рождения, который прибыл из Сеула.