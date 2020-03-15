Число зараженных коронавирусом в Бельгии приближается к отметке в 900 человек

Минздрав Бельгии объявил в воскресенье о том, что число выявленных заражений коронавирусом достигло в стране 886 случаев.

За минувшие сутки зафиксировано 197 новых случаев. Накануне вечером СМИ сообщали о пятой смерти пациента от этой инфекции.

Ранее представитель бельгийского кризисного центра по коронавирусу заявил о прогнозе значительного роста количества смертных случаев от Covid-19.

Он также объяснил, что к группе наибольшего риска относятся пожилые люди, для защиты которых необходимо принять все меры.