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Дальнее зарубежье 15.03.2020 18:32

Во Франции ограничат движение автобусов и поездов дальнего следования

Во Франции ограничат движение автобусов и поездов дальнего следования на территории страны в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщают местные СМИ со ссылкой на министра экологических преобразований Элизабет Борн.

Движение будет ограничено в ближайшие дни. Оно также затронет авиаперелеты внутри страны.

Премьер Франции Эдуар Филипп объявил в субботу вечером о решении закрыть вплоть до дальнейших распоряжений все не жизненно важные торговые точки. Работать будут магазины, банки и аптеки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ТРАНСПОРТ, ОГРАНИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]