Во Франции ограничат движение автобусов и поездов дальнего следования на территории страны в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщают местные СМИ со ссылкой на министра экологических преобразований Элизабет Борн.

Движение будет ограничено в ближайшие дни. Оно также затронет авиаперелеты внутри страны.

Премьер Франции Эдуар Филипп объявил в субботу вечером о решении закрыть вплоть до дальнейших распоряжений все не жизненно важные торговые точки. Работать будут магазины, банки и аптеки.