Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9074 RUR   0.0229 GBR   2.1345 TRY   0.2696

Цена на нефть

12.03   $/bbl WTI 31.50 -1.48 Brent 33.22 -2.57

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 15.03.2020 19:00

Число зафиксированных случаев коронавируса в России возросло до 63

Четыре новых случая коронавирусной инфекции Covid-19 зарегистрировано в России за минувшие сутки, общее число диагнозов в стране возросло с 59 до 63, сообщает федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения нового коронавируса в РФ.

"За последние сутки в России зарегистрировано 4 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, 3 в Московской области, 1 в Тюменской области", - говорится в сообщении штаба.

По данным эпидемиологического расследования, граждане в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции: Италию, Францию, Испанию, Швейцарию.

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах, результаты на Covid-19 подтверждены в установленном порядке, контактных лиц поместили под меднаблюдение и проводят им лабораторное обследование.

Общее число случаев, таким образом, возросло до 63, уточняют в штабе.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, 2 - у граждан КНР, 1 - у гражданина Италии", - говорится в сообщении.

Выписаны по выздоровлению двое граждан КНР, один гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess, напоминают в штабе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Мишустин: угроза распространения коронавируса в РФ сведена к минимуму Вспышка коронавируса могла начаться раньше декабря 2019 года Голикова считает раздутой панику вокруг коронавируса Число заболевших коронавирусом в России выросло до 17 Число официально зарегистрированных случаев коронавируса в России выросло до 14 Для борьбы с коронавирусом в России делается все необходимое, но он негативно влияет на мировую экономику - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]