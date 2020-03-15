В Испании за сутки выявили 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

В Испании зафиксировали 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в течение суток, сообщает в воскресенье газета "Паис" со ссылкой на данные испанского Минздрава.

Так, с учетом новых данных, в настоящий момент в Испании заражение выявлено у 7 753 человек, еще 291 человек скончался от заболеваний или осложнений, вызванных вирусом. Также 382 человека поступили в реанимацию.

517 зараженных коронавирусом в Испании выздоровели.