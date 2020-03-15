МИД Азербайджана рекомендует гражданам осуществлять поездки за рубеж только при особой необходимости

МИД Азербайджана рекомендует гражданам страны в условиях пандемии коронавируса COVİD-19 воздержаться от визитов за рубеж и осуществлять их только в случае острой необходимости, подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства, распространенного в воскресенье.
МИД отмечает, что с целью предотвратить распространение вируса власти Азербайджана приняли решение закрыть авиационное и воздушное сообщение с рядом стран. «В этой связи до сведения граждан Азербайджана, находящихся за рубежом и желающих вернуться на родину, будут доведены механизмы этого процесса. При этом по возвращении в Азербайджан они подлежат обязательному карантину на срок 14-28 дней», - указывает МИД.
Как сообщалось ранее, в Азербайджане до сих пор выявлено 23 случая заражения коронавирусом. При этом 6 человек выздоровели после лечения, еще одна скончалась. Таким образом, в больницах лечение от коронавируса проходят 16 человек, из которых двое иностранцев.
Б.Рустамбеков
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Алиев и Эрдоган договорились о временном прекращении воздушного и сухопутного сообщения между Азербайджаном и Турцией
ВС Армении вновь обстреляли населенные пункты Азербайджана на границе
Себестоимость добычи нефти в РФ $3-5/барр, низкие цены на нефть оздоровят мировой рынок - Дюков
Азербайджан и Россия временно приостанавливают авиасообщение между Баку и 7 городами РФ
AZAL в воскресенье чартером доставит в Азербайджан из Турции около 500 граждан
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
SOCAR получит $7 млн на работы по газификации в центральной части Азербайджана
ИВ Гедабека направит почти $1 млн на работы по благоустройству города
Пашинян повторно сдал тест на коронавирус
Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 26 человек
Западная Вирджиния единственный штат в США, где нет коронавируса
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Caspian European Club организовал TRANSPORT B2B FORUM BAKU
ГТК и Caspian European Club провели очередное заседание рабочей группы
Незабываемый сюрприз для женщин от «Лукойл Азербайджан»! - Видео
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог