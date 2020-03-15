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Социум 15.03.2020 18:39

МИД Азербайджана рекомендует гражданам осуществлять поездки за рубеж только при особой необходимости

МИД Азербайджана рекомендует гражданам страны в условиях пандемии коронавируса COVİD-19 воздержаться от визитов за рубеж и осуществлять их только в случае острой необходимости, подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства, распространенного в воскресенье.

МИД отмечает, что с целью предотвратить распространение вируса власти Азербайджана приняли решение закрыть авиационное и воздушное сообщение с рядом стран. «В этой связи до сведения граждан Азербайджана, находящихся за рубежом и желающих вернуться на родину, будут доведены механизмы этого процесса. При этом по возвращении в Азербайджан они подлежат обязательному карантину на срок 14-28 дней», - указывает МИД.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане до сих пор выявлено 23 случая заражения коронавирусом. При этом 6 человек выздоровели после лечения, еще одна скончалась. Таким образом, в больницах лечение от коронавируса проходят 16 человек, из которых двое иностранцев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИД, ГРАЖДАН, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]