В Нидерландах за сутки на 176 человек выросло число зараженных коронавирусом

В Нидерландах выявили 176 новых случае заражения коронавирусом за последние сутки, сообщает в воскресенье портал Dutchnews.
Таким образом, с учетом новых данных, число зараженных в Нидерландах составляет 1 135 человек. В этой стране 20 человек скончались от осложнений или заболеваний, вызванных вирусом.
Всего 162 человека госпитализированы.
Как минимум 200 школ в стране объявили о намерении уйти на карантин на две недели. В настоящее время в стране обсуждают возможность временного закрытия всех школ.
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