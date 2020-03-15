Западная Вирджиния единственный штат в США, где нет коронавируса

Число случаев заражения коронавирусом в США продолжает расти, на данный момент известно о 2885 заболевших и 60 летальных исходах, передаёт телеканал CNN.

Согласно данным государственных и местных органов здравоохранения, правительств штатов и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США на настоящий момент зарегистрировано 2885 заболевших в 49 штатах и округе Колумбия, где находится столица Вашингтон.

Телеканал отмечает, что 60 человек, у которых был обнаружен вирус, скончались, преимущественно, в штате Вашингтон.

Западная Вирджиния - единственный штат США, где на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания.