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Дальнее зарубежье 15.03.2020 20:48

Западная Вирджиния единственный штат в США, где нет коронавируса

Число случаев заражения коронавирусом в США продолжает расти, на данный момент известно о 2885 заболевших и 60 летальных исходах, передаёт телеканал CNN.

Согласно данным государственных и местных органов здравоохранения, правительств штатов и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США на настоящий момент зарегистрировано 2885 заболевших в 49 штатах и округе Колумбия, где находится столица Вашингтон.

Телеканал отмечает, что 60 человек, у которых был обнаружен вирус, скончались, преимущественно, в штате Вашингтон.

Западная Вирджиния - единственный штат США, где на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]