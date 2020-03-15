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Религия 15.03.2020 21:15

В Дербенте сломали ворота старейшей мечети России

Правоохранительные органы Дербента устанавливают обстоятельства инцидента, в результате которого был причинен ущерб Джума-мечети, построенной в VIII веке, сообщает в воскресенье администрация города.

"В Дербенте состоялся несанкционированный сбор жителей верхней части города в районе ворот Баят-Капы. Далее они направились к Джума-мечети, выкрикивая возмущения против увольнения новым руководством ГБУ "Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" сотрудников, которые числились в музее, но не посещали рабочие места", - говорится в сообщении администрации.

Согласно сообщению, собравшимся попытался объяснить ситуацию директор музея Виктор Чесноков, однако жители города не стали его слушать, "проявив агрессию в действиях и высказываниях националистической направленности".

"В результате инцидента были сломаны ворота старейшей мечети России", - говорится в сообщении.

Джума-мечеть в Дербенте была построена в VIII веке. В 2003 году ЮНЕСКО внесла ее в Список всемирного наследия как выдающийся памятник Сасанидской империи и последующих культур.

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Тэги: ДЕРБЕНТ, МЕЧЕТЬ, ИНЦИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]