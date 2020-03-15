Себестоимость добычи нефти в РФ $3-5/барр, низкие цены на нефть оздоровят мировой рынок - Дюков

Средняя себестоимость добычи нефти в РФ -$3-5/барр, у нас есть все основания безболезненно пройти даже очень продолжительный период низких цен; между тем низкие цены на нефть оздоровят мировой рынок. Такое мнение высказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).
"Себестоимость добычи в $3-5 за баррель. У нас низкий уровень долга, поэтому у нас есть все основания безболезненно пройти даже очень продолжительный период низких цен. И не только сохранить добычу, но есть все основания и возможности для того, чтобы эту добычу увеличить", - сказал Дюков.
"Низкие цены - это, может быть, не очень хорошо для рынка, но с другой стороны эти низкие цены помогут оздоровить рынок, убрать с рынка проекты с высокой себестоимостью, что будет являться гарантией успешного, уже долгосрочного развития рынка нефти", - добавил он.
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