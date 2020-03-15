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Транспорт и связь 15.03.2020 19:24

AZAL в воскресенье чартером доставит в Азербайджан из Турции около 500 граждан

ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) в воскресенье начнет осуществлять чартерные рейсы для возвращения граждан Азербайджана из Турции.

«В связи с решением о временном прекращении авиасообщений между Азербайджаном и Турцией Национальный авиаперевозчик Азербайджана по поручению правительства организует в Турцию чартерные рейсы. На этих рейсах граждане Азербайджана будут доставлены на родину. Так, сегодняшним чартерным рейсом из Стамбула в Баку будет доставлено 474 граждан Азербайджана. Еще один чартерный рейс будет запланирован на завтра», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе авиакомпании.

Кроме того, в ближайшее время AZAL совершит чартерные рейсы в Анкару и в Анталью.

«По мере необходимости AZAL продолжит совершать чартерные рейсы для доставки граждан Азербайджана на родину», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, с целью оперативного реагирования на возможные обращения проживающих, обучающихся или временно находящихся наших граждан в Турции при посольстве и генконсульства Азербайджана создана «горячая линия». Номер «горячей линии»: +90537 282 67 40.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГРАЖДАНЕ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]