AZAL в воскресенье чартером доставит в Азербайджан из Турции около 500 граждан

ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) в воскресенье начнет осуществлять чартерные рейсы для возвращения граждан Азербайджана из Турции.

«В связи с решением о временном прекращении авиасообщений между Азербайджаном и Турцией Национальный авиаперевозчик Азербайджана по поручению правительства организует в Турцию чартерные рейсы. На этих рейсах граждане Азербайджана будут доставлены на родину. Так, сегодняшним чартерным рейсом из Стамбула в Баку будет доставлено 474 граждан Азербайджана. Еще один чартерный рейс будет запланирован на завтра», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе авиакомпании.

Кроме того, в ближайшее время AZAL совершит чартерные рейсы в Анкару и в Анталью.

«По мере необходимости AZAL продолжит совершать чартерные рейсы для доставки граждан Азербайджана на родину», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, с целью оперативного реагирования на возможные обращения проживающих, обучающихся или временно находящихся наших граждан в Турции при посольстве и генконсульства Азербайджана создана «горячая линия». Номер «горячей линии»: +90537 282 67 40.

А.Азизов