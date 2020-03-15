AZAL в воскресенье чартером доставит в Азербайджан из Турции около 500 граждан

ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) в воскресенье начнет осуществлять чартерные рейсы для возвращения граждан Азербайджана из Турции.
«В связи с решением о временном прекращении авиасообщений между Азербайджаном и Турцией Национальный авиаперевозчик Азербайджана по поручению правительства организует в Турцию чартерные рейсы. На этих рейсах граждане Азербайджана будут доставлены на родину. Так, сегодняшним чартерным рейсом из Стамбула в Баку будет доставлено 474 граждан Азербайджана. Еще один чартерный рейс будет запланирован на завтра», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе авиакомпании.
Кроме того, в ближайшее время AZAL совершит чартерные рейсы в Анкару и в Анталью.
«По мере необходимости AZAL продолжит совершать чартерные рейсы для доставки граждан Азербайджана на родину», - подчеркнули в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, с целью оперативного реагирования на возможные обращения проживающих, обучающихся или временно находящихся наших граждан в Турции при посольстве и генконсульства Азербайджана создана «горячая линия». Номер «горячей линии»: +90537 282 67 40.
А.Азизов
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