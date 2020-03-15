Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9074 RUR   0.0229 GBR   2.1345 TRY   0.2696

Цена на нефть

12.03   $/bbl WTI 31.50 -1.48 Brent 33.22 -2.57

Погода в Баку

  ночь день

Регион 15.03.2020 19:46

В Грузии зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, число заболевших увеличилось до 33

В Грузии в воскресенье зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

Согласно информации Минздрава Грузии, на данный момент число заболевших коронавирусом в стране достигло 33 человек.

В ведомстве отмечают, что в режиме карантина находятся 427 человек, а под стационарным наблюдением 73. Также рекомендации находиться в режиме самоизоляции получили свыше 1 тысячи граждан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Премьер Грузии не видит необходимости введения режима ЧС из-за коронавируса Грузия закроет границы, в том числе с Россией, если это будет необходимо для борьбы с коронавирусом - премьер Число зараженных коронавирусом в Грузии увеличилось до 13 человек Число заболевших коронавирусом выросло в Грузии более чем в два раза Правительство Грузии примет меры, чтобы справиться с негативным влиянием коронавируса на сферу туризма - премьер Учебный процесс в Грузии из-за коронавируса с 4 марта будет приостановлен во всех школах и вузах страны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]