В Грузии зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, число заболевших увеличилось до 33

В Грузии в воскресенье зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

Согласно информации Минздрава Грузии, на данный момент число заболевших коронавирусом в стране достигло 33 человек.

В ведомстве отмечают, что в режиме карантина находятся 427 человек, а под стационарным наблюдением 73. Также рекомендации находиться в режиме самоизоляции получили свыше 1 тысячи граждан.