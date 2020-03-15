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Транспорт и связь 15.03.2020 20:56

Азербайджан и Россия временно приостанавливают авиасообщение между Баку и 7 городами РФ

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса COVİD-19 временно приостанавливает авиасообщение с рядом городов России, сообщает оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана.

В частности, с 17 марта AZAL приостанавливает полеты по маршруту Баку-Казань-Баку, Баку-Минводы-Баку, Баку-Уфа-Баку.

Кроме этого, с 17 марта российская компания S7 приостанавливает полеты по рейсу Новосибирск-Баку, UralAirlines – Екатеринбург-Баку, Utair – Сургут-Баку, с 18 марта İrAero по маршруту Красноярск-Баку.

Согласно сообщению, AZAL с 16 марта приостанавливает полеты из Баку в Ташкент и Львов, с 17 марта – в Дубай, с 24 марта – в Нью-Йорк.

Кроме этого, с 17 марта «Катарские авиалинии» приостанавливают полеты по маршруту Баку-Доха-Баку, Air Arabia, Ethiad и Fly Dubai – по маршрутам Баку-Абу-Даби, Баку-Дубай и Баку-Шарджа соответственно.

А.Азизов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПОЛЕТЫ, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]