Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 26 человек

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении выросло до 26, заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

"Выявлено еще три случая коронавируса. В настоящее время число подтвержденных случаев коронавируса составляет 23, два из которых связаны с событиями в Эчмиадзине. Третий случай выявлен у гражданина в городе Мегри (юг Армении - ИФ), который недавно вернулся из Италии", - написал Торосян на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, проведено 577 обследований, изолировано 300 граждан.

Ранее сообщалось, что Эчмиадзине состоялось семейное мероприятие (помолвка), где присутствовала вернувшаяся из Италии мать жениха, зараженная коронавирусом, но не знавшая об этом. Она была помещена под домашний карантин и, по словам медиков, уверяла, что с ней все в порядке, температуры нет, не позволяя врачам приходить к ней домой на проверку.