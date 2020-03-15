В Азербайджане еще у двоих обнаружен коронавирус COVID-19

Еще у двух граждан Азербайджана, обнаружен коронавирус COVID-19, сообщает оперативный штаб при Кабмине.

"В настоящее время они помещены в больницы со специальным режимом. Состояние больных оценивается как нормальное, проводятся соответствующие мероприятия по их лечению", - отмечается в сообщении.

По данным оперативного штаба, на сегодня в Азербайджане под наблюдением врачей лечение от коронавируса COVID-19 проходят 18 человек.

Как сообщалось ранее, после необходимого лечения из больницы были отпущены 6 граждан Азербайджана, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Кроме того, 12 марта одна женщина, вернувшаяся из Ирана, скончалась.

А.Азизов