В Азербайджане еще у двоих обнаружен коронавирус COVID-19

Еще у двух граждан Азербайджана, обнаружен коронавирус COVID-19, сообщает оперативный штаб при Кабмине.
"В настоящее время они помещены в больницы со специальным режимом. Состояние больных оценивается как нормальное, проводятся соответствующие мероприятия по их лечению", - отмечается в сообщении.
По данным оперативного штаба, на сегодня в Азербайджане под наблюдением врачей лечение от коронавируса COVID-19 проходят 18 человек.
Как сообщалось ранее, после необходимого лечения из больницы были отпущены 6 граждан Азербайджана, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Кроме того, 12 марта одна женщина, вернувшаяся из Ирана, скончалась.
А.Азизов
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