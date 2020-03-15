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Социум 15.03.2020 23:25

В Азербайджане еще у двоих обнаружен коронавирус COVID-19

Еще у двух граждан Азербайджана, обнаружен коронавирус COVID-19, сообщает оперативный штаб при Кабмине.

"В настоящее время они помещены в больницы со специальным режимом. Состояние больных оценивается как нормальное, проводятся соответствующие мероприятия по их лечению", - отмечается в сообщении.

По данным оперативного штаба, на сегодня в Азербайджане под наблюдением врачей лечение от коронавируса COVID-19 проходят 18 человек.

Как сообщалось ранее, после необходимого лечения из больницы были отпущены 6 граждан Азербайджана, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Кроме того, 12 марта одна женщина, вернувшаяся из Ирана, скончалась.

А.Азизов

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ОБНАРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]