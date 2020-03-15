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Регион 15.03.2020 23:28

Пашинян повторно сдал тест на коронавирус

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с семьей сдал новый тест на коронавирус.

"У нашего гражданина, который вернулся из Италии, сегодня в городе Мегри (юг Армении) был обнаружен коронавирус. Выяснилось, что я имел с ним краткосрочный контакт. Мы общались с ним очень коротко в городе Вайк, когда зашли в кафе-бистро (в рамках агиткампании по конституционному референдуму - ИФ). Сегодня мы всей семьей вновь сдали новые тесты на коронавирус", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, он с семьей самоизолировался на правительственной даче в Севане.

"Если тест будет отрицательным, то завтра я вернусь в Ереван и продолжу работу из моего кабинета", - отметил он.

Пашинян также сообщил, что, возможно, будет обсужден вопрос об объявлении ЧС в некоторых частях Армении.

Ранее Пашинян и его супруга Анна Акопян прошли тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

Они прошли тест, поскольку Акопян в начале марта находилась с визитом в Бразилии, встречалась с супругой президента Бразилии, после чего появилась информация о возможном заражении президента этой страны коронавирусом.

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Тэги: ПАШИНЯН, ТЕСТ, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]