Пашинян повторно сдал тест на коронавирус

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с семьей сдал новый тест на коронавирус.

"У нашего гражданина, который вернулся из Италии, сегодня в городе Мегри (юг Армении) был обнаружен коронавирус. Выяснилось, что я имел с ним краткосрочный контакт. Мы общались с ним очень коротко в городе Вайк, когда зашли в кафе-бистро (в рамках агиткампании по конституционному референдуму - ИФ). Сегодня мы всей семьей вновь сдали новые тесты на коронавирус", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, он с семьей самоизолировался на правительственной даче в Севане.

"Если тест будет отрицательным, то завтра я вернусь в Ереван и продолжу работу из моего кабинета", - отметил он.

Пашинян также сообщил, что, возможно, будет обсужден вопрос об объявлении ЧС в некоторых частях Армении.

Ранее Пашинян и его супруга Анна Акопян прошли тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

Они прошли тест, поскольку Акопян в начале марта находилась с визитом в Бразилии, встречалась с супругой президента Бразилии, после чего появилась информация о возможном заражении президента этой страны коронавирусом.