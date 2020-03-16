Консульские зарубежные учреждения Украины временно прекратили выдачу виз

Консульские зарубежные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и Департамент консульской службы министерства иностранных дел Украины временно прекращают ведение приема граждан и выдачу виз с 14 марта 2020 года в связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса на Украине.

"В связи с объявлением в Украине карантина, целью которого является предупреждение распространения вируса COVID-19, консульские зарубежные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины временно прекращают ведение приема граждан и выдачу виз с 14 марта 2020 года", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины в понедельник.

В министерстве пообещали, что информация о возобновлении работы будет обнародована дополнительно и попросили обращаться по электронному адресу [email protected]

Как сообщалось, зарубежные дипломатические учреждения временно, на одну неделю с воскресенья, 15 марта, до пятницы, 20 марта 2020 включительно, переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную форму работы с обращениями граждан и усиленную обработку запросов граждан.

Особая форма работы предполагает, что дипломатические учреждения за рубежом продолжат осуществлять свои функции в дистанционном режиме кроме форс-мажорных случаев, где требуются немедленные консульские действия и функции, особенно связанные с пандемией.

Также 14 марта сообщалось, что был зафиксирован первый случай заболевания украинского дипломата в одной из стран мира.