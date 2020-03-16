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СНГ 16.03.2020 14:49

Консульские зарубежные учреждения Украины временно прекратили выдачу виз

Консульские зарубежные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и Департамент консульской службы министерства иностранных дел Украины временно прекращают ведение приема граждан и выдачу виз с 14 марта 2020 года в связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса на Украине.

"В связи с объявлением в Украине карантина, целью которого является предупреждение распространения вируса COVID-19, консульские зарубежные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины временно прекращают ведение приема граждан и выдачу виз с 14 марта 2020 года", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины в понедельник.

В министерстве пообещали, что информация о возобновлении работы будет обнародована дополнительно и попросили обращаться по электронному адресу [email protected]

Как сообщалось, зарубежные дипломатические учреждения временно, на одну неделю с воскресенья, 15 марта, до пятницы, 20 марта 2020 включительно, переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную форму работы с обращениями граждан и усиленную обработку запросов граждан.

Особая форма работы предполагает, что дипломатические учреждения за рубежом продолжат осуществлять свои функции в дистанционном режиме кроме форс-мажорных случаев, где требуются немедленные консульские действия и функции, особенно связанные с пандемией.

Также 14 марта сообщалось, что был зафиксирован первый случай заболевания украинского дипломата в одной из стран мира.

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Тэги: УКРАИНА, КОНСУЛЬСТВА, КАРАНТИН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]