Россия поставит Индии С-400 до конца 2024 года - глава ФСВТС

Россия до конца 2024 года поставит Индии все предусмотренные контрактом системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Реализация контракта идет по графику. Поставка первого полкового комплекта намечена до конца 2021 года. Все системы планируем поставить до конца 2024 года", - заявил он.

"Не исключаю, что можем и раньше это сделать, если у индийской стороны будет большое желание, а у нас будут соответствующие возможности. Пока от индийской стороны каких-либо новых вводных не поступало", - сказал Шугаев.

По его словам, в рамках контракта локализация производства в Индии не предусмотрена.

"Этот вопрос и не поднимался, цель наших партнеров была приобрести и оперативно развернуть эту совершенную систему ПВО, которая имеет большую дальность, способна эффективно закрыть воздушное пространство страны", - сообщил Шугаев.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Индия получит пять полковых комплектов С-400.

Шугаев заявил, что Россия рассчитывает реализовать с Индией целый ряд перспективных проектов в сфере ВТС.

"Мы рассчитываем, что до конца текущего года мы реализуем контракт на организацию лицензионного производства в Индии автоматов АК-203. Также надеемся, что будет реализован контракт по "Игле-С" на поставку и организацию лицензионного производства в Индии", - сообщил директор ФСВТС России.

По его словам, не исключена дополнительная поставка Индии МиГ-29UPG. Россия будет обязательно участвовать в индийском тендере на 110 истребителей, отметил Шугаев.

Индия недавно обратилась к России по поводу дополнительной поставки морских вертолетов Ка-31, сообщил директор ФСВТС России.

"У нас хорошие перспективы по "сухопутью". Индийцы приняли решение о дополнительной закупке танков Т-90С. Мы в свою очередь подписали контракт на продление до 2028 года лицензии на производство более 400 танков. Это, кстати, один из ярких примеров, как работает программа Make in India. Между прочим, мы её начали реализовывать задолго до того, как это стало официальным политическим трендом", - заявил Шугаев.

"По "морю" у нас неплохие шансы по участию в тендерах на строительство подводных лодок с воздухонезависимой энергетической установкой, и на предстоящий вертолетный тендер мы будем предлагать морскую версию Ка-226", - сказал он.

"Ожидаем тендер на 12 противоминных кораблей, будем в нем участвовать с нашим современным "Александритом-Э". Мы рассчитываем, что победа будет за нами. Ведь у нас уже есть достаточно крупный контракт по фрегатам проекта 11356. Да и вообще мы серьезно и долгие годы сотрудничаем с индийцами по морской тематике", - заявил директор ФСВТС России.

Полностью интервью будет опубликовано в понедельник в 17:30 на сайтах "Интерфакса" (www.interfax.ru и www.militarynews.ru), показано на телеканале "Россия-24"(ВГТРК).