В Латвии количество заболевших Covid-19 увеличилось до 34 человек

За минувшие сутки в Латвии зафиксировано еще четыре случая заболевания Covid-19, количество зараженных в стране выросло до 34 человек, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле в понедельник после встречи с президентом Эгилом Левитсом.

Центр профилактики и контроля заболеваний в твиттере сообщает, что за прошедшие сутки проверены 237 человек с подозрением на Covid-19, четыре анализа оказались положительными. В целом к настоящему моменту анализы в Латвии взяты у 1147 человек.

По словам Винькеле, кривая роста подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом все еще остается невысокой. Она также сообщила, что рассматриваются новые меры по ограничению распространения вируса.

Как сообщалось, 13 марта в связи с распространением Covid-19 в Латвии было объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса. Чрезвычайное положение будет действовать до 14 апреля.

В минувшую субботу на совместном заседании правительства и Совета по кризисному управлению было принято решение о том, что с 17 марта этого года на время чрезвычайного положения приостанавливаются все международные пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом.

Также с 17 марта вводится временный запрет на перемещение людей и транспортных средств через пункты пересечения внешних границ Европейского союза в аэропортах, портах, на железной дороге и автодорогах, а также через пункты пересечения границ, предназначенные для местного приграничного сообщения. Эти ограничения не касаются грузовых перевозок.

В то же время граждане Латвии и иностранцы, которые проживают в стране на постоянной основе, смогут вернуться в республику через упомянутые пункты пересечения границы. В свою очередь граждане других стран, желающие вернуться домой, смогут через них Латвию покинуть.