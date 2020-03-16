В Латвии количество заболевших Covid-19 увеличилось до 34 человек

За минувшие сутки в Латвии зафиксировано еще четыре случая заболевания Covid-19, количество зараженных в стране выросло до 34 человек, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле в понедельник после встречи с президентом Эгилом Левитсом.
Центр профилактики и контроля заболеваний в твиттере сообщает, что за прошедшие сутки проверены 237 человек с подозрением на Covid-19, четыре анализа оказались положительными. В целом к настоящему моменту анализы в Латвии взяты у 1147 человек.
По словам Винькеле, кривая роста подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом все еще остается невысокой. Она также сообщила, что рассматриваются новые меры по ограничению распространения вируса.
Как сообщалось, 13 марта в связи с распространением Covid-19 в Латвии было объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса. Чрезвычайное положение будет действовать до 14 апреля.
В минувшую субботу на совместном заседании правительства и Совета по кризисному управлению было принято решение о том, что с 17 марта этого года на время чрезвычайного положения приостанавливаются все международные пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом.
Также с 17 марта вводится временный запрет на перемещение людей и транспортных средств через пункты пересечения внешних границ Европейского союза в аэропортах, портах, на железной дороге и автодорогах, а также через пункты пересечения границ, предназначенные для местного приграничного сообщения. Эти ограничения не касаются грузовых перевозок.
В то же время граждане Латвии и иностранцы, которые проживают в стране на постоянной основе, смогут вернуться в республику через упомянутые пункты пересечения границы. В свою очередь граждане других стран, желающие вернуться домой, смогут через них Латвию покинуть.
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию с коронавирусом
Германия с понедельника закрывает границы с Францией, Австрией и Швейцарией
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны
Компания Michelin временно закрывает заводы во Франции, Испании и Италии из-за COVID-19
Эксперты предупреждают о крупнейшем в истории падении спроса на нефть
АЖД с 21 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной
Власти Греции закрывают все курорты и отели страны до 30 апреля из-за коронавируса
Грузия из-за коронавируса досрочно закрыла туристический сезон на горных курортах
Владелец Louis Vuitton запускает производство антисептика для борьбы с коронавирусом
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
SOCAR получит $7 млн на работы по газификации в центральной части Азербайджана
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Caspian European Club организовал TRANSPORT B2B FORUM BAKU
ГТК и Caspian European Club провели очередное заседание рабочей группы
Незабываемый сюрприз для женщин от «Лукойл Азербайджан»! - Видео
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог