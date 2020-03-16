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Дальнее зарубежье 16.03.2020 22:55

Власти Израиля рекомендуют всем иностранным туристам как можно скорее возвращаться на родину

Власти Израиля рекомендовали всем находящимся в стране иностранным туристам в максимально сжатые сроки возвращаться домой, при этом в стране сейчас находятся 4,5 тыс. российских путешественников, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в понедельник в департаменте министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.

"С 14 марта министерство здравоохранения Израиля ввело более строгий карантин, в рамках которого закрыты все заведения культуры и досуга, а также детские сады и школы, запрещено собираться в количестве более 10 человек в одном помещении, рекомендовано держаться на расстоянии не менее двух метров друг от друга. Сотрудников переводят на удаленный режим работы", - рассказали в департаменте.

По его данным, ограничения коснулись и иностранных туристов.

"Как следует из распоряжения министерства, с 15 марта туристы не могут продолжить путешествие, посещая достопримечательности. Все иностранные граждане должны оставаться в гостиницах и вернуться домой при первой возможности. Гостиницы обязаны обеспечить проживание гостей таким образом, чтобы в помещении единовременно могли находиться не более 10 человек", - добавили в департаменте.

"По нашим данным, в Израиле сейчас находится порядка 4,5 тыс. российских туристов. Поскольку ситуация развивается стремительно: закрыты все объекты массового скопления людей, а также ограничено авиасообщение, всем путешественникам необходимо как можно скорее вылететь домой", - заявил директор департамента Владимир Шкляр.

Израиль с 12 марта ввел обязательный 14-дневный карантин для всех въезжающих в страну. Российские туроператоры после этого сообщили о массовых аннуляциях туров на израильском направлении.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ТУРИЗМ, КОРОНАВИРУС, РЕКОМЕНДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]