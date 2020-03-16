Владелец Louis Vuitton запускает производство антисептика для борьбы с коронавирусом

Компания LVMH, которой принадлежат бренды Christian Dior и Louis Vuitton, с понедельника начинает производство антисептика, чтобы бесплатно передать его французским органам здравоохранения для борьбы с коронавирусом, сообщает агентство Bloomberg.
Водно-спиртовой гель будут производить на трех предприятиях компании, специализирующихся на косметике.
Медицинские учреждения получат антисептик бесплатно, компания будет производить столько времени, сколько это потребуется.
Число заразившихся коронавирусом COVID-19 во Франции составляет 5,4 тыс. человек, умерли 120 человек.
В рамках борьбы против коронавируса во Франции с воскресенья закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Закрыты кафе, рестораны, кинотеатры.
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