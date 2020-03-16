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Это интересно 16.03.2020 14:46

Владелец Louis Vuitton запускает производство антисептика для борьбы с коронавирусом

Компания LVMH, которой принадлежат бренды Christian Dior и Louis Vuitton, с понедельника начинает производство антисептика, чтобы бесплатно передать его французским органам здравоохранения для борьбы с коронавирусом, сообщает агентство Bloomberg.

Водно-спиртовой гель будут производить на трех предприятиях компании, специализирующихся на косметике.

Медицинские учреждения получат антисептик бесплатно, компания будет производить столько времени, сколько это потребуется.

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 во Франции составляет 5,4 тыс. человек, умерли 120 человек.

В рамках борьбы против коронавируса во Франции с воскресенья закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Закрыты кафе, рестораны, кинотеатры.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, LVMH, АНТИСЕПТИК, ПРОИЗВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]