Грузия из-за коронавируса досрочно закрыла туристический сезон на горных курортах

Решением межведомственного координационного совета, действующего под руководством премьер-министра Грузии, зимний сезон на горных курортах страны закрыт досрочно в целях предотвращения распространения коронавируса, сообщила глава Минэкономразвития республики Натия Турнава.

"Приостанавливается работа всех канатных дорог, в режим временной консервации переводятся и другие объекты", - сказала Турнава на брифинге в понедельник.

Министр отметила, что в ресторанах, кафе и барах рекомендуется временно ограничить прямое обслуживание граждан и использовать только дистанционное обслуживание потребителей.

Ранее в понедельник администрация ресторана "Пьяная вишня" в горнолыжном курорте Гудаури распространила в социальной сети заявление о том, что все их сотрудники находятся в самоизоляции, поскольку у посещавших их ресторан трех чешских туристов по возвращению на родину был выявлен коронавирус.

"Уважаемые гости, сегодня нам позвонили из Центра по контролю заболеваний и сообщили, что у трех из шести туристов из Чехии и Словакии, которые 4-9 марта находились в Гудаури, по возвращению на родину был обнаружен коронавирус. Эти туристы заявили, что каждый день посещали наш ресторан "Пьяная вишня". Поэтому ресторан сейчас закрыт, мы все самоизолировались", - говорится в сообщении администрации ресторана.

В Национальном центре по контролю заболеваний Грузии подтвердили данную информацию, заявив, что предпринимаются все меры по выявлению граждан, которые могли иметь контакты с зараженными туристами. К настоящему времени уже установлены 30 таких человек, у трех из которых есть симптомы вирусного заболевания.

При этом в центре утверждают, что во время пребывания в Грузии у этих туристов никакие симптомы возможного заболевания коронавирусом не были выявлены.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране зафиксировано 33 случая заражения коронавирусом Covid-19, в стационарах под наблюдением врачей находятся 54 пациента с подозрением на инфицирование этим вирусом, в карантине - 637 человека. Свыше 1 тысячи граждан находятся в режиме самоизоляции.