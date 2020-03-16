MIDA направит свыше 900 тыс. манатов на совершенствование системы «Льготное жилье»

ООО «MIDA» определилось с поставщиком услуг по совершенствованию системы «Льготное жилье», говорится в объявлении общества.
Победителем соответствующего тендера, объявленного MIDA, стало ЗАО «Научно-производственная компания RISK».
С компанией был заключен контракт на сумму 917,096 тыс. манатов.
MIDA в настоящее время реализует 5 проектов по строительству социального жилья: 3 – в Баку, по одному в Гяндже и Сумгайыте.
А.Мамедов
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию с коронавирусом
Германия с понедельника закрывает границы с Францией, Австрией и Швейцарией
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны
Власти Греции закрывают все курорты и отели страны до 30 апреля из-за коронавируса
Грузия из-за коронавируса досрочно закрыла туристический сезон на горных курортах
Владелец Louis Vuitton запускает производство антисептика для борьбы с коронавирусом
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
SOCAR получит $7 млн на работы по газификации в центральной части Азербайджана
В России тяжелая ситуация с коронавирусом, не вся информация идет в СМИ, заявляет Лукашенко
Правительство Армении на месяц объявило в стране режим ЧП из-за коронавируса
В Иране зафиксировали рекордное число умерших от коронавируса за сутки
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Caspian European Club организовал TRANSPORT B2B FORUM BAKU
ГТК и Caspian European Club провели очередное заседание рабочей группы
Незабываемый сюрприз для женщин от «Лукойл Азербайджан»! - Видео
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог