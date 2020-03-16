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Инфраструктура и тендеры 16.03.2020 14:55

MIDA направит свыше 900 тыс. манатов на совершенствование системы «Льготное жилье»

ООО «MIDA» определилось с поставщиком услуг по совершенствованию системы «Льготное жилье», говорится в объявлении общества.

Победителем соответствующего тендера, объявленного MIDA, стало ЗАО «Научно-производственная компания RISK».

С компанией был заключен контракт на сумму 917,096 тыс. манатов.

MIDA в настоящее время реализует 5 проектов по строительству социального жилья: 3 – в Баку, по одному в Гяндже и Сумгайыте.

А.Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: MIDA, ТЕНДЕР, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]