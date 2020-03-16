MIDA направит свыше 900 тыс. манатов на совершенствование системы «Льготное жилье»

ООО «MIDA» определилось с поставщиком услуг по совершенствованию системы «Льготное жилье», говорится в объявлении общества.

Победителем соответствующего тендера, объявленного MIDA, стало ЗАО «Научно-производственная компания RISK».

С компанией был заключен контракт на сумму 917,096 тыс. манатов.

MIDA в настоящее время реализует 5 проектов по строительству социального жилья: 3 – в Баку, по одному в Гяндже и Сумгайыте.

А.Мамедов