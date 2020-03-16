АЖД с 21 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) с 21 марта временно приостанавливает движение пассажирских поездов по маршруту Баку-Киев-Баку, говорится в сообщении общества.

«В соответствии с решением кабинета министров Украины, для предотвращения распространения коронавируса на территории страны, начиная с 00.01 часов 17 марта, временно приостанавливается движение всех международных пассажирских поездов. В этой связи АЖД с 21 марта до особого распоряжения прекращает движение поезда 369/370 по направлению Баку-Киев-Баку и прицепного вагона в его составе Баку-Днепр», - говорится в сообщении.

По данным АЖД, поезд, отправившийся из Баку в Киев 14 марта, проследовал до пассажирской станции Харьков. В обратном направлении поезд отправится с этой же станции в путь в понедельник в 15:30 по местному времени, а на территории России продолжит движение в Баку уже по графику.

Н.Аббасова