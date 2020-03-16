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Транспорт и связь 16.03.2020 14:56

АЖД с 21 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) с 21 марта временно приостанавливает движение пассажирских поездов по маршруту Баку-Киев-Баку, говорится в сообщении общества.

«В соответствии с решением кабинета министров Украины, для предотвращения распространения коронавируса на территории страны, начиная с 00.01 часов 17 марта, временно приостанавливается движение всех международных пассажирских поездов. В этой связи АЖД с 21 марта до особого распоряжения прекращает движение поезда 369/370 по направлению Баку-Киев-Баку и прицепного вагона в его составе Баку-Днепр», - говорится в сообщении.

По данным АЖД, поезд, отправившийся из Баку в Киев 14 марта, проследовал до пассажирской станции Харьков. В обратном направлении поезд отправится с этой же станции в путь в понедельник в 15:30 по местному времени, а на территории России продолжит движение в Баку уже по графику.

Н.Аббасова

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Тэги: УКРАИНА, ЖЕЛДОРОГА, ПРЕКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]