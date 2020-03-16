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Туризм 16.03.2020 14:58

Власти Греции закрывают все курорты и отели страны до 30 апреля из-за коронавируса

Власти Греции приняли решение закрыть все курорты и отели в стране с 15 марта по 30 апреля из-за пандемии коронавируса, сообщает портал Greek Travel Pages.

"Размещение туристов в отелях на греческих курортах будет временно недоступно: правительство страны приняло решение закрыть с 15 марта все отели и курорты, которые уже открылись к началу летнего сезона, до 30 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса", - пишет издание.

Как отмечает GTP, власти приняли решение в тот момент, когда число зараженных коронавирусом в стране достигло 228 человек, скончались трое.

По словам президента туристической конфедерации Греции (SETE) Янниса Ретсоса, меры, принятые правительством, "необходимые и правильные". "С самого начала этого беспрецедентного кризиса мы подчеркивали, что нам необходимо сохранять спокойствие и серьезность, быть решительными и готовиться к смелым действиям", - цитирует его портал.

По данным Роспотребнадзора на 16 марта, в Греции зарегистрирован 331 случай заболевания коронавирусом.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ТУРИЗМ, КУРОРТЫ, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]