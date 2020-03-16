Власти Греции закрывают все курорты и отели страны до 30 апреля из-за коронавируса

Власти Греции приняли решение закрыть все курорты и отели в стране с 15 марта по 30 апреля из-за пандемии коронавируса, сообщает портал Greek Travel Pages.
"Размещение туристов в отелях на греческих курортах будет временно недоступно: правительство страны приняло решение закрыть с 15 марта все отели и курорты, которые уже открылись к началу летнего сезона, до 30 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса", - пишет издание.
Как отмечает GTP, власти приняли решение в тот момент, когда число зараженных коронавирусом в стране достигло 228 человек, скончались трое.
По словам президента туристической конфедерации Греции (SETE) Янниса Ретсоса, меры, принятые правительством, "необходимые и правильные". "С самого начала этого беспрецедентного кризиса мы подчеркивали, что нам необходимо сохранять спокойствие и серьезность, быть решительными и готовиться к смелым действиям", - цитирует его портал.
По данным Роспотребнадзора на 16 марта, в Греции зарегистрирован 331 случай заболевания коронавирусом.
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