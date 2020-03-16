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ТЭК 16.03.2020 15:03

Эксперты предупреждают о крупнейшем в истории падении спроса на нефть

Мировой спрос на нефть в 2020 году может продемонстрировать крупнейшее в истории падение на фоне беспрецедентных мер, которые принимаются во многих странах для борьбы с распространением коронавируса, пишет агентство Bloomberg.

"Запреты на поездки, работа из дома, отмененные отпуска и нарушенные цепочки поставок - все это неизменно ведет к снижению спроса на топливо. По мере дальнейшего реагирования общества на вирус, спрос на нефть, уже пострадавший в результате решения Китая остановить целые секторы экономики, продолжает падать", - отмечает агентство.

Нефтетрейдеры, руководители компаний, управляющие хедж-фондами и консультанты пересматривают свои прогнозы в сторону понижения. Многие опасаются, что спрос на нефть, в 2019 году в среднем составивший 100 млн баррелей в сутки (б/с), покажет максимальное падение в этом году, которое по своим масштабам превзойдет снижение спроса на 1 млн б/с во время рецессии в 2009 году и даже падение на 2,65 млн баррелей, зафиксированное в 1980 году, когда мировая экономика потерпела крах после второго нефтяного кризиса.

"Такой глобальной пандемии мир не видел с 1918 года, - заявил Пьер Андуран, управляющий нефтяным хедж-фондом Andurand Capital Management LLP, которого цитирует Bloomberg. - Нет сомнений в том, что падение спроса многократно превысит масштабы снижения во время мирового финансового кризиса".

С начала года нефть подешевела более чем на 50%. Саудовская Аравия, не добившись 6 марта согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти в ответ на резкое снижение спроса из-за коронавируса, приняла решение увеличить добычу и опустить цены для покупателей. Это обрушило и без того падавшие цены на нефть - Brent подешевела на торгах 9 марта на 24%, WTI - на 25%. Позднее котировки слегка восстановились, но в понедельник продолжают снижаться.

"Такой ситуации со спросом мы не видели никогда в истории", - приводит агентство слова главного экономиста трейдинговой компании Trafigura Group Саада Рахима. - Спрос будет ухудшатся с каждым днем еще какое-то время".

Goldman Sachs, один из крупнейших сырьевых трейдеров на Уолл-стрит, прогнозирует, что с февраля по апрель спрос на нефть будет сокращаться более чем на 4 млн б/с ежемесячно. Другие инвесторы ожидают еще более глубокого падения в краткосрочной перспективе.

По оценкам Андруана, спрос может запросто упасть на 10 млн б/с в первом квартале и в дальнейшем продолжить снижение.

"Мы увидим резкое сокращение спроса на нефть", - полагает главный экономист трейдинговой компании Vitol Group Джованни Серио, которого также цитирует Bloomberg.

Trafigura, входящая в тройку крупнейших независимых нефтетрейдеров в мире, также считает, что снижение спроса на нефть в скором времени достигнет 10 млн б/с, или 10% от совокупного мирового потребления. Данный прогноз, как отмечает агентство, пока лишь на краткосрочный период, а не квартальный или годовой. Однако он подразумевает очень резкое падение потребления.

Консалтинговая компания IHS Markit (SPB: INFO) ожидает, что потребление в среднем за этот год снизится на 1,42 млн б/с, а в худшем случае падение составит 2,8 млн б/с. Другая консалтинговая компания, FGE, прогнозирует снижение в среднем на 1,3 млн б/с по итогам года.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованному 9 марта, мировой спрос на нефть в 2020 году снизится примерно на 90 тыс. б/с.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ПРОГНОЗ


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