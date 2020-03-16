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Дальнее зарубежье 16.03.2020 15:06

Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Apple на рекордные 1,1 млрд евро

Власти Франции оштрафовали американскую Apple Inc. на 1,1 млрд евро за нарушение дистрибьюторской сетью компании антимонопольных правил, а также прав независимых реселлеров.

Кроме того, французское антимонопольное ведомство оштрафовало двух оптовых продавцов продукции Apple - Tech Data и Ingram Micro - соответственно на 76,1 млн евро и 63 млн евро, за неконкурентные практики.

"Apple и два оптовых продавца ее продукции договорились не конкурировать друг с другом и предотвращать конкуренцию среди реселлеров, лишив, таким образом, конкуренции оптовый рынок продуктов Apple", - заявила глава антимонопольного ведомства Изабель де Силва.

Штраф, наложенный на Apple, является крупнейшим для французского регулятора. Предыдущий рекорд - 350 млн евро - был наложен регулятором на Orange SA в 2015 году.

Регулятор начал разбирательство в связи с жалобой, поданной премиум-реселлером Apple - eBizcuss - в 2012 году.

В прошлом году французские власти оштрафовали Google на 150 млн евро за "непрозрачные" правила работы платформы Google Ads, позволявшие американской компании использовать эти правила выборочно и несправедливо.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, APPLE, ШТРАФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]