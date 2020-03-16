Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Apple на рекордные 1,1 млрд евро

Власти Франции оштрафовали американскую Apple Inc. на 1,1 млрд евро за нарушение дистрибьюторской сетью компании антимонопольных правил, а также прав независимых реселлеров.
Кроме того, французское антимонопольное ведомство оштрафовало двух оптовых продавцов продукции Apple - Tech Data и Ingram Micro - соответственно на 76,1 млн евро и 63 млн евро, за неконкурентные практики.
"Apple и два оптовых продавца ее продукции договорились не конкурировать друг с другом и предотвращать конкуренцию среди реселлеров, лишив, таким образом, конкуренции оптовый рынок продуктов Apple", - заявила глава антимонопольного ведомства Изабель де Силва.
Штраф, наложенный на Apple, является крупнейшим для французского регулятора. Предыдущий рекорд - 350 млн евро - был наложен регулятором на Orange SA в 2015 году.
Регулятор начал разбирательство в связи с жалобой, поданной премиум-реселлером Apple - eBizcuss - в 2012 году.
В прошлом году французские власти оштрафовали Google на 150 млн евро за "непрозрачные" правила работы платформы Google Ads, позволявшие американской компании использовать эти правила выборочно и несправедливо.
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