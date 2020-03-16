Белоруссия не собирается закрывать границы в связи с коронавирусом - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости в закрытии внешних границ в связи с пандемией коронавируса Covid-19.
"Нам не нужно закрывать ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Они хотят - пусть закрываются. Нам не надо этого делать, потому что это пустое. Закрываться все равно мы не сможем, это невозможно", - сказал Лукашенко на встрече с главой администрации президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым.
Главу государства цитирует госагентство БелТА.
По словам президента, ситуация с закрытием Россией своей границы с Белоруссией из-за коронавируса не то чтобы вызывает очень сильное беспокойство, но требует внимания.
"Тема стоит того, чтобы подумать, как нам действовать соответственно и адекватно. Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Беларуси и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. У нас нет границы, поэтому закрывать нечего. Наверное, они у себя уже установили эту границу. Это их дело", - сказал он.
Лукашенко отметил, что если Белоруссия пойдет на ответные меры, то "до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве".
"Нам надо, сделав выводы, четко определиться, как будем действовать дальше. Единственное, попрошу (я вчера и премьер-министру поручил): не должны пострадать люди", - продолжил глава государства.
По его словам, территориально коронавирус не победить, особенно там, где нет границы с Россией. "Люди веками ходили и будут ходить, и если, не дай бог, уже какая-то чума, то мы ее территориально не победим. Надо действовать так, как мы действуем сейчас: малейшее подозрение - мы проверяем человека, надо на карантин - пожалуйста, давайте на карантин. Именно точечно, профессионально надо действовать, а не территориально: перекрыли, закрыли", - подчеркнул Лукашенко.
Как сообщалось, в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российское правительство приняло решение закрыть границу с Белоруссией для перемещения граждан.
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