Компания Michelin временно закрывает заводы во Франции, Испании и Италии из-за COVID-19

Французская компания Michelin, занимающаяся производством шин, в понедельник объявила, что приостанавливает работу своих заводов во Франции, Испании и Италии в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщают французские СМИ.
Заводы прекратят работы со вторника. Такие ограничения будут действовать как минимум неделю.
В компании указали, что в зависимости от развития ситуации срок приостановки работы заводов может быть продлен, а также это ограничение может быть введено и в других европейских странах.
В общей сложности прекращение работы заводов в трех странах затронет более 20 тыс. сотрудников компании на 21 объектах.
В Michelin добавили, что пошли на такой шаг, чтобы "содействовать усилиям правительств трех стран (Франции, Испании и Италии - ИФ) снизить распространение эпидемии" и обеспечить максимальную защиту здоровья персонала.
Число заразившихся коронавирусом COVID-19 во Франции составляет 5,4 тыс. человек, умерли 120 человек. В рамках борьбы против коронавируса во Франции с воскресенья закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Закрыты кафе, рестораны, кинотеатры.
В общей сложности, в Италии коронавирус выявили у 24,7 тыс. человек. Из них 20,6 тыс. болеют сейчас, 2,3 тыс. выздоровели, 1,8 тыс. умерли. В стране принимают жесткие меры по борьбе с инфекцией: жителей призывают не выходить из дома, закрыты школы и университеты, не работают театры, кинотеатры и музеи, запрещены массовые мероприятия. Закрылись все магазины, кроме супермаркетов и аптек.
В Испании на данный момент выявлено почти 9 тыс. случаев заражения, около 300 человек умерли.
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