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Регион 16.03.2020 15:17

В Иране зафиксировали рекордное число умерших от коронавируса за сутки

Число жертв коронавируса в Иране за сутки выросло на рекордный для страны показатель в 129 человек и составило 853 человека, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Общее число заболевших коронавирусом в Иране составляет почти 15 тыс. человек, за сутки выявили 1 тыс. новых случаев. По данным иранских СМИ, вылечились от коронавируса почти 5 тыс. человек из этих 15 тыс.

В министерстве здравоохранения страны отметили, что единственный способ бороться с коронавирусом - не выходить из дома без необходимости.

Иран занимает третье место в мире после Италии и Китая по числу заболевших коронавирусом и по числу умерших от него. СМИ сообщают, что вирусом заразились и многие иранские высокопоставленные лица, например, один из советников верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]