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Регион 16.03.2020 15:19

Правительство Армении на месяц объявило в стране режим ЧП из-за коронавируса

Правительство Армении в понедельник объявило о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) на всей территории республики сроком на один месяц из-за распространения коронавируса.

"С 16 марта с 17:00 до 16 апреля 09:00 на всей территории республики объявляется режим ЧП", - заявил на внеочередном заседании правительства министр юстиции Армении Рустам Бадасян.

Он отметил, что режим ЧП вводится, учитывая ситуацию с распространением коронавируса в мире и Армении, учитывая, что в городе Эчмиадзин в Армении эпидемиологическая ситуация угрожает безопасности и здоровью людей.

В настоящее время в Армении подтверждено 30 случав заражения коронавирусом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЧП, РЕЖИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]