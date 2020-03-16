Правительство Армении на месяц объявило в стране режим ЧП из-за коронавируса

Правительство Армении в понедельник объявило о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) на всей территории республики сроком на один месяц из-за распространения коронавируса.

"С 16 марта с 17:00 до 16 апреля 09:00 на всей территории республики объявляется режим ЧП", - заявил на внеочередном заседании правительства министр юстиции Армении Рустам Бадасян.

Он отметил, что режим ЧП вводится, учитывая ситуацию с распространением коронавируса в мире и Армении, учитывая, что в городе Эчмиадзин в Армении эпидемиологическая ситуация угрожает безопасности и здоровью людей.

В настоящее время в Армении подтверждено 30 случав заражения коронавирусом.