Дипломаты смогут приехать Грузию, несмотря на запрет на въезд для иностранцев с 18 марта - МИД

В рамках решения о запрете на въезд иностранцев в Грузию с 18 марта из-за угрозы распространения коронавируса, допуск, в виде исключения, разрешается представителям дипломатических миссий и членам их семей, а также аккредитованным членам международных организаций, заявил в понедельник глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

"Исключения коснуться в первую очередь аккредитованных в Грузии представителей дипломатических миссий и членов международных организаций, а так же членов их семей", - сказал министр на брифинге в Тбилиси.

"Въезд так же будет разрешен смешанным семьям, когда один из супругов или родитель несовершеннолетнего является гражданином Грузии. Исключение касается лиц, прибывшим в Грузию по гуманитарным миссиям, врачам, лицам с документом нейтрального статуса и грузинским беженцам. Вопрос официальных делегаций будет решаться индивидуально", - заявил Залкалиани.

По данным Минздрава, в Грузии в настоящее время зафиксированы 33 случая заражения коронавирусом.