Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8927 RUR   0.0233 GBR   2.0974 TRY   0.2691

Цена на нефть

13.03   $/bbl WTI 31.73 0.23 Brent 33.85 0.63

Погода в Баку

  ночь день

Регион 16.03.2020 22:17

Дипломаты смогут приехать Грузию, несмотря на запрет на въезд для иностранцев с 18 марта - МИД

В рамках решения о запрете на въезд иностранцев в Грузию с 18 марта из-за угрозы распространения коронавируса, допуск, в виде исключения, разрешается представителям дипломатических миссий и членам их семей, а также аккредитованным членам международных организаций, заявил в понедельник глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

"Исключения коснуться в первую очередь аккредитованных в Грузии представителей дипломатических миссий и членов международных организаций, а так же членов их семей", - сказал министр на брифинге в Тбилиси.

"Въезд так же будет разрешен смешанным семьям, когда один из супругов или родитель несовершеннолетнего является гражданином Грузии. Исключение касается лиц, прибывшим в Грузию по гуманитарным миссиям, врачам, лицам с документом нейтрального статуса и грузинским беженцам. Вопрос официальных делегаций будет решаться индивидуально", - заявил Залкалиани.

По данным Минздрава, в Грузии в настоящее время зафиксированы 33 случая заражения коронавирусом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, ИНОСТРАНЦЫ, ЗАПРЕТ


Похожие новости


Баку и Тбилиси в начале 2020 года продолжат консультации в рамках делимитации границы – МИД Азербайджана Гахария пригласил президента Алиева посетить с визитом Грузию в 2020 году Грузинский премьер рассчитывает на прогресс в урегулировании проблем между РФ и Грузией после министерской встречи в Нью-Йорке Баку и Тбилиси заинтересованы в скорейшем завершении работ по делимитации границы – глава МИД Азербайджана Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции в октябре в Тбилиси обсудят трехстороннюю повестку Посол Грузии в Баку вызван в МИД в связи с нападением на пограничный наряд – МИД Азербайджана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]