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Дальнее зарубежье 16.03.2020 23:11

Уже 70 человек стали жертвами коронавируса в США

Число заболевших коронавирусом в США приближается к 4 тысячам, на настоящий момент известно о 70 летальных исходах, передает телеканал СNN.

По данным государственных и местных органов здравоохранения, правительств штатов и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США зарегистрировано 3910 случаев заболевания в 49 штатах и округе Колумбия.

Телеканал отмечает, что 70 человек, у которых был обнаружен вирус, скончались.

Самые высокие показатели заражения коронавирусом - в штате Нью-Йорк, за ним следуют штаты Вашингтон и Калифорния.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]