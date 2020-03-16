Зеленский предлагает запретить на Украине публичные собрания более 10 человек

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает правительству запретить массовые собрания с численностью более десяти человек.

"Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии. Лидеров всех церквей прошу с понимаем отнестись к этой ситуации, когда есть угроза человеческому здоровью и жизни", - сказал он в своем видеообращении в понедельник, опубликованном на его странице в Facebook.