Тадж-Махал закрывается из-за вспышки коронавируса

Мавзолей Тадж-Махал в индийском городе Агре будет закрыт как минимум до 31 марта, сообщают в понедельник индийские СМИ.

Такое решение было принято в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.

В один список с Тадж-Махалом попали еще ряд музеев и государственных памятников, написал в своем твиттере министр культуры и туризма страны Прахлад Сингх Пател.

По статистике, мавзолей Тадж-Махал посещают ежегодно более 3 млн туристов.

На настоящий момент в Индии зарегистрировано 129 случаев заражения COVID-19, а также два летальных исхода.