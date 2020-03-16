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Дальнее зарубежье 16.03.2020 22:30

Помпео предостерег КНР от попыток переложить ответственность за коронавирус на США

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с заведующим канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи призвал Пекин не распространять заявлений о том, что США могут быть причастны к распространению коронавируса COVID-2019.

"Госсекретарь Помпео озвучил решительный протест США против попыток КНР переложить ответственность за COVID-2019 на США", - говорится в заявлении госдепа.

"Госсекретарь подчеркнул, что сейчас не время распространять дезинформацию и нелепые слухи, но время для всех наций сплотиться вместе и бороться против общей угрозы", - отмечается в заявлении.

Ранее в марте представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предположил, что коронавирус COVID-19 в Ухань завезли американские военные.

"Когда в США появился так называемый нулевой пациент? Сколько человек заражены? В какие больницы их привезли? Возможно, это американские военные привезли эпидемию в Ухань. Будьте прозрачны! Обнародуйте информацию! США должны перед нами объясниться", - написал он на странице в Twitter.

С декабря число жертв коронавируса в Китае составило 3 213 человек, зарегистрировано 80,860 случаев заболевания.

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Тэги: США, КИТАЙ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]