Помпео предостерег КНР от попыток переложить ответственность за коронавирус на США

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с заведующим канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи призвал Пекин не распространять заявлений о том, что США могут быть причастны к распространению коронавируса COVID-2019.

"Госсекретарь Помпео озвучил решительный протест США против попыток КНР переложить ответственность за COVID-2019 на США", - говорится в заявлении госдепа.

"Госсекретарь подчеркнул, что сейчас не время распространять дезинформацию и нелепые слухи, но время для всех наций сплотиться вместе и бороться против общей угрозы", - отмечается в заявлении.

Ранее в марте представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предположил, что коронавирус COVID-19 в Ухань завезли американские военные.

"Когда в США появился так называемый нулевой пациент? Сколько человек заражены? В какие больницы их привезли? Возможно, это американские военные привезли эпидемию в Ухань. Будьте прозрачны! Обнародуйте информацию! США должны перед нами объясниться", - написал он на странице в Twitter.

С декабря число жертв коронавируса в Китае составило 3 213 человек, зарегистрировано 80,860 случаев заболевания.