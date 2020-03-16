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Дальнее зарубежье 16.03.2020 22:20

Глава Еврокомиссии предложила ограничить въезд в ЕС на 30 дней

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила в связи с эпидемией коронавируса ограничить въезд на территорию ЕС на 30 дней с возможностью продления этого срока.

"Я только что проинформировала наших партнеров по G7, что я предлагаю главам государств и правительств (стран Евросоюза) принять временное ограничение путешествий в ЕС, которые не являются необходимыми. Ограничение предлагается ввести на срок в 30 дней, в случае необходимости его можно будет продлить", - сказала фон дер Ляйен в понедельник журналистам.

Речь идет о поездках, которые можно отложить. Глава Еврокомиссии не уточнила, какие именно поездки не будут ограничиваться.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЕС, ПОЕЗДКИ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]