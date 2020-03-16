Глава Еврокомиссии предложила ограничить въезд в ЕС на 30 дней

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила в связи с эпидемией коронавируса ограничить въезд на территорию ЕС на 30 дней с возможностью продления этого срока.

"Я только что проинформировала наших партнеров по G7, что я предлагаю главам государств и правительств (стран Евросоюза) принять временное ограничение путешествий в ЕС, которые не являются необходимыми. Ограничение предлагается ввести на срок в 30 дней, в случае необходимости его можно будет продлить", - сказала фон дер Ляйен в понедельник журналистам.

Речь идет о поездках, которые можно отложить. Глава Еврокомиссии не уточнила, какие именно поездки не будут ограничиваться.