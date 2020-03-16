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Туризм 16.03.2020 22:25

Азербайджан и РФ прекращают взаимные поездки граждан из-за коронавируса

Азербайджан и Россия договорились о временном прекращении взаимных поездок граждан двух стран в связи с угрозой распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского правительства.

"Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в понедельник в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным провел обмен мнениями по мерам, предпринимаемым двумя странами для борьбы с распространением коронавируса. По взаимному согласию глав правительств двух стран, для предотвращения распространения COVID-19, с 00.00 часов 18 марта временно будут прекращены взаимные поездки граждан Азербайджана и России", - говорится в сообщении.

Кабмин Азербайджана отмечает, что в этом случае исключение будет сделано только для водителей грузовых автомобилей.

«Для граждан Азербайджана, желающих вернуться на родину, будут организованы чартерные рейсы. По графику полетов будет предоставлена дополнительная информация», - отмечается в информации.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ПОЕЗДКИ, ПРЕКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]