Азербайджан и РФ прекращают взаимные поездки граждан из-за коронавируса

Азербайджан и Россия договорились о временном прекращении взаимных поездок граждан двух стран в связи с угрозой распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского правительства.

"Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в понедельник в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным провел обмен мнениями по мерам, предпринимаемым двумя странами для борьбы с распространением коронавируса. По взаимному согласию глав правительств двух стран, для предотвращения распространения COVID-19, с 00.00 часов 18 марта временно будут прекращены взаимные поездки граждан Азербайджана и России", - говорится в сообщении.

Кабмин Азербайджана отмечает, что в этом случае исключение будет сделано только для водителей грузовых автомобилей.

«Для граждан Азербайджана, желающих вернуться на родину, будут организованы чартерные рейсы. По графику полетов будет предоставлена дополнительная информация», - отмечается в информации.

Н.Аббасова