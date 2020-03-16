AZAL чартером из Стамбула вернул в Баку 237 граждан Азербайджана

ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) 16 марта чартерным рейсом из Стамбула доставило в Баку 237 граждан Азербайджана.
«В связи с решением о временном прекращении авиасообщений между Азербайджаном и Турцией Национальный авиаперевозчик Азербайджана по поручению правительства 16 марта осуществил еще один чартерный рейс Баку-Стамбул-Баку для возвращения граждан Азербайджана, оставшихся на территории Турции. Этим самолетом из Стамбула, который приземлился в Баку в 22:04 по бакинскому времени, были доставлены на родину 237 граждан Азербайджана», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе AZAL.
Как сообщалось ранее, 15 марта, из Стамбула в Баку было доставлено 474 гражданина Азербайджана.
Н.Аббасова
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