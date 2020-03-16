Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8927 RUR   0.0233 GBR   2.0974 TRY   0.2691

Цена на нефть

13.03   $/bbl WTI 31.73 0.23 Brent 33.85 0.63

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 16.03.2020 22:44

AZAL чартером из Стамбула вернул в Баку 237 граждан Азербайджана

ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) 16 марта чартерным рейсом из Стамбула доставило в Баку 237 граждан Азербайджана.

«В связи с решением о временном прекращении авиасообщений между Азербайджаном и Турцией Национальный авиаперевозчик Азербайджана по поручению правительства 16 марта осуществил еще один чартерный рейс Баку-Стамбул-Баку для возвращения граждан Азербайджана, оставшихся на территории Турции. Этим самолетом из Стамбула, который приземлился в Баку в 22:04 по бакинскому времени, были доставлены на родину 237 граждан Азербайджана», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе AZAL.
Как сообщалось ранее, 15 марта, из Стамбула в Баку было доставлено 474 гражданина Азербайджана.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ГРАЖДАНЕ, ЭВАКУАЦИЯ


Похожие новости


Алиев и Эрдоган договорились о временном прекращении воздушного и сухопутного сообщения между Азербайджаном и Турцией Алиев соболезнует Эрдогану в связи c гибелью турецких военнослужащих в Сирии Эрдоган 25 февраля посетит с визитом Азербайджан Азербайджан начал эвакуацию студентов из зоны землетрясения в Турции Президент Алиев соболезнует Эрдогану в связи с землетрясением в Турции Угроза вооруженного конфликта в Карабахе сохраняется - начальник Генштаба ВС Армении

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]