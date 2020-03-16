В США начали испытывать новую вакцину от коронавируса

В США впервые вакцинировали человека новым средством, которое предположительно может стать лекарством от нового коронавируса, сообщает в понедельник американский телеканал CNN со ссылкой на Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний.

Группа исследователей ставит себе целью охватить в общей сложности 45 здоровых человек в течение шести недель. Каждый участник получит две инъекции с разницей примерно в месяц в различных дозах.

Исследование, являющееся испытанием первой фазы, призвано установить, что вакцина безопасна и приводит к положительной реакции со стороны иммунной системы участников эксперимента. Однако эксперты подчеркивают, что потребуются месяцы, чтобы доказать эффективность вакцины в предотвращении заражения COVID-19.

Ранее ученые работали над экспериментальной вакциной от синдрома MERS, что дало им "преимущество в разработке вакцины для защиты от COVID-19".

К настоящему моменту в США зарегистрирован 4141 случай заражения новым коронавирусом, а также 71 летальный исход.