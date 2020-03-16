В Армении выявлены еще 15 случаев заражения коронавирусом, число больных достигло 45

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 45, заявил в понедельник министр здравоохранения республики Арсен Торосян.

"Выявлено еще 15 случаев коронавируса. В настоящее время число подтвержденных случаев коронавируса составляет 45", - написал Торосян на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, некоторые из них были уже изолированы, круг общения остальных выясняется.