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Регион 16.03.2020 23:05

В Армении выявлены еще 15 случаев заражения коронавирусом, число больных достигло 45

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 45, заявил в понедельник министр здравоохранения республики Арсен Торосян.

"Выявлено еще 15 случаев коронавируса. В настоящее время число подтвержденных случаев коронавируса составляет 45", - написал Торосян на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, некоторые из них были уже изолированы, круг общения остальных выясняется.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]