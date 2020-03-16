Власти Грузии пока не видят необходимости объявлять в стране ЧП из-за коронавируса

Ситуация с национальной безопасностью в Грузии на фоне распространения нового коронавируса (COVID-19) была обсуждена в понедельник на заседании Совета национальной безопасности под председательством премьер-министра страны Георгия Гахария, сообщает администрация правительства.
"Особое внимание было уделено рискам и вызовам экономической безопасности в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.
При этом на заседании было отмечено, что на данном этапе нет необходимости объявлять чрезвычайное положение в стране, однако правительство Грузии с первого же дня следует конкретному плану действия и будет принимать решения в соответствии с развитием событий.
По последним данным Минздрава Грузии, в стране зафиксировано 33 случая заражения коронавирусом Covid-19. В стационарах под наблюдением врачей находятся 64 пациента, в карантине - 1008 человека, еще свыше 1 тысячи граждан находятся в режиме самоизоляции.
Премьер Азербайджана запретил чиновникам зарубежные командировки
Россия продолжает взаимодействие с Азербайджаном по обслуживанию вертолетной техники - ФСВТС
AZAL чартером из Стамбула вернул в Баку 237 граждан Азербайджана
Saudi Aramco рассчитывает закрыть сделку по покупке Sabic во II кв.
Прирост запасов нефти Пайяхи в 2019г по C1+C2 составил более 1 млрд тонн
В США начали испытывать новую вакцину от коронавируса
Азербайджан и РФ прекращают взаимные поездки граждан из-за коронавируса
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
SOCAR получит $7 млн на работы по газификации в центральной части Азербайджана
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
За последний год пользование интернетом среди абонентов Nar возросло на 65%
Caspian European Club организовал TRANSPORT B2B FORUM BAKU
ГТК и Caspian European Club провели очередное заседание рабочей группы
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог