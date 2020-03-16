Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8927 RUR   0.0233 GBR   2.0974 TRY   0.2691

Цена на нефть

13.03   $/bbl WTI 31.73 0.23 Brent 33.85 0.63

Погода в Баку

  ночь день

Регион 16.03.2020 23:15

Власти Грузии пока не видят необходимости объявлять в стране ЧП из-за коронавируса

Ситуация с национальной безопасностью в Грузии на фоне распространения нового коронавируса (COVID-19) была обсуждена в понедельник на заседании Совета национальной безопасности под председательством премьер-министра страны Георгия Гахария, сообщает администрация правительства.

"Особое внимание было уделено рискам и вызовам экономической безопасности в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

При этом на заседании было отмечено, что на данном этапе нет необходимости объявлять чрезвычайное положение в стране, однако правительство Грузии с первого же дня следует конкретному плану действия и будет принимать решения в соответствии с развитием событий.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране зафиксировано 33 случая заражения коронавирусом Covid-19. В стационарах под наблюдением врачей находятся 64 пациента, в карантине - 1008 человека, еще свыше 1 тысячи граждан находятся в режиме самоизоляции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, СНБ, ЗАСЕДАНИЕ


Похожие новости


Премьер Грузии не видит необходимости введения режима ЧС из-за коронавируса Грузия закроет границы, в том числе с Россией, если это будет необходимо для борьбы с коронавирусом - премьер Число зараженных коронавирусом в Грузии увеличилось до 13 человек Число заболевших коронавирусом выросло в Грузии более чем в два раза Правительство Грузии примет меры, чтобы справиться с негативным влиянием коронавируса на сферу туризма - премьер Учебный процесс в Грузии из-за коронавируса с 4 марта будет приостановлен во всех школах и вузах страны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]