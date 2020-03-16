Власти Грузии пока не видят необходимости объявлять в стране ЧП из-за коронавируса

Ситуация с национальной безопасностью в Грузии на фоне распространения нового коронавируса (COVID-19) была обсуждена в понедельник на заседании Совета национальной безопасности под председательством премьер-министра страны Георгия Гахария, сообщает администрация правительства.

"Особое внимание было уделено рискам и вызовам экономической безопасности в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

При этом на заседании было отмечено, что на данном этапе нет необходимости объявлять чрезвычайное положение в стране, однако правительство Грузии с первого же дня следует конкретному плану действия и будет принимать решения в соответствии с развитием событий.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране зафиксировано 33 случая заражения коронавирусом Covid-19. В стационарах под наблюдением врачей находятся 64 пациента, в карантине - 1008 человека, еще свыше 1 тысячи граждан находятся в режиме самоизоляции.