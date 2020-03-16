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Дальнее зарубежье 16.03.2020 23:13

Трамп и губернатор штата Нью-Йорк обвинили друг друга в неэффективной борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп и губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинили друг друга в недостаточных усилиях по борьбе с коронавирусом.

Трамп в понедельник написал в твиттере, что Куомо "должен предпринимать больше усилий".

"Я должен предпринимать больше усилий? Нет - Вы должны что-то делать! Вы должны быть президентом", - ответил Куомо Трампу.

Самые высокие показатели заражения коронавируса зафиксированы в штате Нью-Йорк, за ним следуют штаты Вашингтон и Калифорния.

В ходе пресс-конференции в понедельник Куомо сообщил, что "с 20:00 по местному времени (04:00) закрываются казино, спортзалы, театры, бары и рестораны, эти меры вводятся на неопределенное время "до дальнейших указаний".

Как отметил губернатор, власти штата Нью-Йорк "отменят плату за пользование государственных, местных и окружных парков".

"Хотите выйти из дома? Здорово! Идите в парк, погода меняется, прогуляйтесь, наслаждайтесь, наслаждайтесь временем, проведенным с семьей", - сказал Куомо на пресс-конференции.

Куомо также объявил меры, вводимые на рынке труда, и призвал местные власти сократить персонал.

"Все местные власти должны сократить рабочую силу минимум на 50%. Я рекомендую всем местным властям разрешить второстепенному персоналу оставаться дома и работать удаленно", - подчеркнул губернатор.

В понедельник также в трёх американских штатах, Нью-Йорке, Коннектикуте и Нью-Джерси был введен запрет на массовые мероприятия с участием свыше 50 человек.

В воскресенье также было объявлено, что государственные школы в городе Нью-Йорк будут закрыты с 16 марта и как минимум до 20 апреля.

По состоянию на 16 марта, в США выявили 3910 случаев заражения, 70 человек скончались, в штате Нью-Йорк - 950 случаев и семь летальных исходов.

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Тэги: США, ТРАМП, ГУБЕРНАТОР, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]