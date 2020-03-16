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Внутренняя политика 16.03.2020 23:20

Премьер Азербайджана запретил чиновникам зарубежные командировки

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов поручил госструктурам приостановить командировки чиновников за рубеж.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабинете министров, госструктурам направлено предписание премьера о мерах в рамках предотвращения распространения коронавируса COVİD-19.

В частности, одним из пунктов этого предписания является запрет на зарубежные командировки чиновников.

Кроме этого, госструктурам получено проводить заседания и совещания посредством селекторной связи или интернета; рассмотреть возможность дистанционной работы госслужащих; запретить выход на работу чиновников, если у них или членов их семей наблюдается грипп, слабость.

Помимо этого, чиновникам поручено приостановить выездные приемы граждан.

При этом данные требования не распространяются на работников правоохранительных органов и военнослужащих, сотрудников медицинских учреждений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПРЕМЬЕР, ГОССТРУКТУРЫ, ПОРУЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]