Премьер Азербайджана запретил чиновникам зарубежные командировки

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов поручил госструктурам приостановить командировки чиновников за рубеж.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабинете министров, госструктурам направлено предписание премьера о мерах в рамках предотвращения распространения коронавируса COVİD-19.

В частности, одним из пунктов этого предписания является запрет на зарубежные командировки чиновников.

Кроме этого, госструктурам получено проводить заседания и совещания посредством селекторной связи или интернета; рассмотреть возможность дистанционной работы госслужащих; запретить выход на работу чиновников, если у них или членов их семей наблюдается грипп, слабость.

Помимо этого, чиновникам поручено приостановить выездные приемы граждан.

При этом данные требования не распространяются на работников правоохранительных органов и военнослужащих, сотрудников медицинских учреждений.