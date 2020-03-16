Премьер Азербайджана запретил чиновникам зарубежные командировки

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов поручил госструктурам приостановить командировки чиновников за рубеж.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабинете министров, госструктурам направлено предписание премьера о мерах в рамках предотвращения распространения коронавируса COVİD-19.
В частности, одним из пунктов этого предписания является запрет на зарубежные командировки чиновников.
Кроме этого, госструктурам получено проводить заседания и совещания посредством селекторной связи или интернета; рассмотреть возможность дистанционной работы госслужащих; запретить выход на работу чиновников, если у них или членов их семей наблюдается грипп, слабость.
Помимо этого, чиновникам поручено приостановить выездные приемы граждан.
При этом данные требования не распространяются на работников правоохранительных органов и военнослужащих, сотрудников медицинских учреждений.
AZAL чартером из Стамбула вернул в Баку 237 граждан Азербайджана
Saudi Aramco рассчитывает закрыть сделку по покупке Sabic во II кв.
Прирост запасов нефти Пайяхи в 2019г по C1+C2 составил более 1 млрд тонн
В США начали испытывать новую вакцину от коронавируса
Азербайджан и РФ прекращают взаимные поездки граждан из-за коронавируса
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
SOCAR получит $7 млн на работы по газификации в центральной части Азербайджана
PVH и Levi`s закрывают свои магазины до конца марта
Samsung призвала сотрудников работать из дома из-за COVID-19
ЕС возмущен отношением России к Европейскому фонду поддержки демократии
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
За последний год пользование интернетом среди абонентов Nar возросло на 65%
Caspian European Club организовал TRANSPORT B2B FORUM BAKU
ГТК и Caspian European Club провели очередное заседание рабочей группы
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог