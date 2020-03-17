Число зараженных коронавирусом в Казахстане увеличилось до 13 человек - Минздрав

В Казахстане за истекшие сутки зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, все они выявлены в Алматы, сообщила во вторник пресс-служба Минздрава Казахстана.
"Зарегистрированы еще три новых случая заражения коронавирусной инфекцией в г. Алматы. На сегодняшний день в стране подтверждены 13 случаев регистрации коронавируса, их них в г. Алматы - 11 случаев, г. Нур-Султан - 2 случая", - говорится в сообщении Минздрава.
Официальный представитель Минздрава Диас Ахметшарип во время онлайн-брифинга сообщил, что среди троих зараженных есть ребенок 2018 года рождения.
"Маленькая девочка, 2018 года рождения, прилетела к нам 13 марта рейсом Берлин-Минск-Алматы. Помещена в детскую инфекционную больницу города Алматы", - рассказал он.
"Второй случай - мужчина 1966 года рождения, прилетел из Москвы 10 марта. И третий случай - мужчина 1956 года рождения, также с московского рейса", - проинформировал Ахметшарип.
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