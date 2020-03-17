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СНГ 17.03.2020 10:13

Число зараженных коронавирусом в Казахстане увеличилось до 13 человек - Минздрав

В Казахстане за истекшие сутки зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, все они выявлены в Алматы, сообщила во вторник пресс-служба Минздрава Казахстана.

"Зарегистрированы еще три новых случая заражения коронавирусной инфекцией в г. Алматы. На сегодняшний день в стране подтверждены 13 случаев регистрации коронавируса, их них в г. Алматы - 11 случаев, г. Нур-Султан - 2 случая", - говорится в сообщении Минздрава.

Официальный представитель Минздрава Диас Ахметшарип во время онлайн-брифинга сообщил, что среди троих зараженных есть ребенок 2018 года рождения.

"Маленькая девочка, 2018 года рождения, прилетела к нам 13 марта рейсом Берлин-Минск-Алматы. Помещена в детскую инфекционную больницу города Алматы", - рассказал он.

"Второй случай - мужчина 1966 года рождения, прилетел из Москвы 10 марта. И третий случай - мужчина 1956 года рождения, также с московского рейса", - проинформировал Ахметшарип.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]