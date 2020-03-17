Вашингтон из-за коронавируса закрывает с понедельника рестораны, бары и клубы - мэр

Американская столица Вашингтон закрывает с понедельника рестораны, бары и клубы, говорится в распоряжении мэра города Мюриел Баузер.

Согласно документу, рестораны, бары и ночные клубы должны закрыться в понедельник к 22:00 по времени Вашингтона до 1 апреля. При этом разрешается самовывоз еды и доставка.

Фитнесс-клубы, спа-салоны и массажные салоны, а также театры должны закрыться до вторника, 17 марта.