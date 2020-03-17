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Дальнее зарубежье 17.03.2020 10:27

Вашингтон из-за коронавируса закрывает с понедельника рестораны, бары и клубы - мэр

Американская столица Вашингтон закрывает с понедельника рестораны, бары и клубы, говорится в распоряжении мэра города Мюриел Баузер.

Согласно документу, рестораны, бары и ночные клубы должны закрыться в понедельник к 22:00 по времени Вашингтона до 1 апреля. При этом разрешается самовывоз еды и доставка.

Фитнесс-клубы, спа-салоны и массажные салоны, а также театры должны закрыться до вторника, 17 марта.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, ВАШИНГТОН, ЗАВЕДЕНИЯ, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]