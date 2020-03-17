В Киргизии штаб по коронавирусу предложил запретить въезд иностранцев в страну, окончательное решение примет правительство

Республиканский штаб по предупреждению проникновения на территорию Киргизии коронавируса Covid-19 принял решение запретить въезд в страну всем иностранным гражданам, заявила вице-премьер Киргизии Алтынай Омурбекова на брифинге во вторник.
"Эпидемиологическая ситуация в Киргизии стабильная, в республике не зафиксировано случаев заражения коронавирусом. Республиканский штаб по предупреждению (...) распространения коронавирусной инфекции принял решение временно запретить въезд в страну всем иностранным гражданам", - заявила Омурбекова.
Вице-премьер уточнила, что окончательное решение о запрете на въезд в страну иностранным гражданам будет принимать правительство Киргизии.
Ожидается, что запрет будет введен на один месяц, сроки могут быть скорректированы, отметила Омурбекова.
"Иностранные граждане, которые находятся на территории Киргизии, могут покинуть страну. Граждане Киргизии, находящиеся в странах, где зарегистрирован хотя бы один случай заражения, имеют право вернуться на родину, но они будут помещены на карантин", - сказала она.
По ее словам, на данный момент на территории Киргизии на карантине находятся 421 граждан.
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