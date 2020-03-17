В Китае начал восстанавливаться объем пассажирских перевозок

Ситуация с пассажирскими перевозками в Китае по мере сокращения случаев заражения коронавирусом постепенно восстанавливается, сообщило министерство транспорта КНР.
По данным ведомства по состоянию на 16 марта, пассажирские перевозки всеми вилами транспорта - железнодорожным, авиационным, автомобильным и водным - выросли по сравнению с тем же периодом февраля на 1,63%.
В то же время, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, пассажиропоток из-за введенных рядом районов страны для предотвращения распространения инфекции ограничений снизился на 63,46%.
В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 13 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), выявлен 21 новый заболевший, из них 20 - люди, прибывшие из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР на своем официальном сайте.
С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,226 тыс. человек, зарегистрировано 80,881 тыс. случай заболевания.
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