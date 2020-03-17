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Транспорт и связь 17.03.2020 10:15

В Китае начал восстанавливаться объем пассажирских перевозок

Ситуация с пассажирскими перевозками в Китае по мере сокращения случаев заражения коронавирусом постепенно восстанавливается, сообщило министерство транспорта КНР.

По данным ведомства по состоянию на 16 марта, пассажирские перевозки всеми вилами транспорта - железнодорожным, авиационным, автомобильным и водным - выросли по сравнению с тем же периодом февраля на 1,63%.

В то же время, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, пассажиропоток из-за введенных рядом районов страны для предотвращения распространения инфекции ограничений снизился на 63,46%.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 13 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), выявлен 21 новый заболевший, из них 20 - люди, прибывшие из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР на своем официальном сайте.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,226 тыс. человек, зарегистрировано 80,881 тыс. случай заболевания.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ТРАНСПОРТ, ПЕРЕВОЗКИ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]